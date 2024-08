I ricavi di Tsmc a luglio +45% con la domanda di chip per IA

agenzia

Le vendite del mese hanno raggiunto 7,9 miliardi di dollari

MILANO, 09 AGO – I ricavi di Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (Tsmc) a luglio sono aumentati del 45%, accelerando il ritmo di crescita rispetto a giugno e sostenendo la domanda di chip per l’intelligenza artificiale. Le vendite del mese, secondo quanto riporta Bloomberg, hanno raggiunto 256,95 miliardi di dollari taiwanesi (7,9 miliardi di dollari). Per il terzo trimestre, gli analisti prevedono che i ricavi di Tsmc dovrebbero crescere del 37% fino a 747,4 miliardi di dollari taiwanesi.

