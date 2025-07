I salumi Vismara tornano in utile, investimento da 12 milioni

agenzia

Per lo stabilimento in provincia di Lecco

MILANO, 14 LUG – Vismara, storica azienda della salumeria italiana, entrata 4 mesi fa nel gruppo Pini, torna in utile e lancia un piano di rilancio da 12 milioni di euro per lo stabilimento di Casatenovo (LC). L’investimento prevede il potenziamento tecnologico e produttivo del sito: nuove linee di affettamento, ampliamento sale di stagionatura, automazione, efficienza energetica e un impianto fotovoltaico che coprirà il 25% del fabbisogno.. Ci sarà un focus anche Focus sull’export, già attivo in Usa, Sud America, Spagna, Svizzera, Hong Kong e Thailandia. Lo stabilimento occupa 180 persone, di cui 20 assunte da gennaio. I marchi Vismara e Ferrarini continuano a essere prodotti a Casatenovo. “Il ritorno all’utile rappresenta un traguardo fondamentale per Vismara 1898, reso possibile grazie all’integrazione all’interno del gruppo Pini e alla visione industriale del presidente, Roberto Pini. I suoi valori familiari di una multinazionale radicata nel territorio hanno permesso di costruire un progetto credibile e sostenibile in un’ottica di sviluppo di lungo termine”, dichiara Daniela Filipaz, amministratore delegato di Vismara.

