I trader si preparano a una delusione dalla Fed sui tassi

Stampa, ondata di vendite allo scoperto sui treasuries

ROMA, 20 MAR – Gli investitori si preparano a una delusione dalla Fed: è quanto scrive Bloomberg, che parla di forti ordini di derivati e vendite allo scoperto sui treasuries americani per proteggersi dal rischio che la Fed ridimensioni ulteriormente le aspettative per un taglio dei tassi quest’anno. La banca centrale Usa quasi con certezza manterrà i tassi fermi, ma i dati sulle transazioni finanziarie indicano – secondo l’agenzia di stampa americana – una crescente preoccupazione che le nuove previsioni sull’inflazione che la Fed pubblicherà stasera, al termine della riunione di due giorni, saranno una nuova gelata su chi sperava in un taglio dei tassi.

