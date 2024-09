Ia: a Napoli la General Conference di Fair, punto su interventi in ambito Pnrr

agenzia

Roma, 23 set. “Si svolge lunedì 23 e martedì 24 a Napoli la General Conference di Fair – Future AI Research, il partenariato esteso che realizza gli interventi sull’intelligenza artificiale finanziati nell’ambito del Pnrr. A metà del percorso triennale del progetto, Fair riunisce la sua comunità scientifica per un evento scientifico e di disseminazione che vuole raccontare i risultati di ricerca del partenariato alla società civile, al mondo delle aziende e dei professionisti, agli studenti”. Si legge in una nota.

“A partire da lunedì mattina alle 11 sul palco del Royal Hotel Continental di Napoli, sede dell’evento, dopo i saluti istituzionali del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso (videomessaggio) e della Prof. Maria Chiara Carrozza, Presidente Cnr, si alterneranno le varie sessioni di approfondimento sui diversi temi di ricerca di Fair, dalla computer vision ai large language models, dal machine learning alla human-hybrid AI, senza trascurare l’aspetto delle regole, con una sessione specifica dedicata all’AI Act che vedrà anche l’intervento dell’On. Brando Benifei, europarlamentare che ha lavorato proprio alla stesura della legge europea sull’AI”.