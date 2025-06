Ia: al via alla Camera ciclo di lezioni, apre il Nobel Giorgio Parisi

agenzia

Roma, 9 giu “Il premio Nobel Giorgio Parisi darà il via domani, martedì 10 giugno, al ciclo di lezioni promosse dalla Camera sull’Intelligenza artificiale, aperte al pubblico nello splendido scenario di vicolo Valdina. Sul tema, il Comitato di Vigilanza sull’attività di Documentazione della Camera dei deputati – presieduto dalla Vicepresidente Anna Ascani – ha svolto negli ultimi anni un’indagine specifica e ha lanciato una sperimentazione attraverso la selezione tra progetti di giovani ricercatori per il supporto ai lavori parlamentari”. Lo rende noto la Camera.

“Il ciclo di seminari è l’ultima iniziativa promossa sull’argomento. Il programma, intitolato “La téchne e la pòlis: quattro lezioni sull’attualità e sul futuro”, si aprirà domani alle ore 19.00, proprio con l’intervento del professor Parisi, che affronterà il tema: “L’intelligenza artificiale tra speranze e criticità”. I posti a disposizione sono esauriti, ma è possibile seguire l’evento in diretta streaming, al link: https://webtv.camera.it/evento/28317″, aggiunge la Camera.