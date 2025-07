Ia: Ascani, ‘dal governo Meloni assenza visione e coraggio’

agenzia

Roma, 30 lug. “Per sedere al tavolo dei Grandi del mondo occorre autonomia strategica nell’ecosistema dell’Ia. Esistono oggi due soli attori globali, Usa e Cina. L’Unione europea deve scegliere il suo destino, puntare all’autonomia o divenire colonia di uno degli imperi”. Così Anna Ascani, deputata Pd e vicepresidente della Camera, intervenendo questa mattina a Montecitorio alla conferenza stampa di presentazione del libro ‘Il secolo dell’Ia – capire l’intelligenza artificiale, decidere il futuro’ di Lorenzo Basso, senatore Pd, e Marco Bani, Responsabile Affari Istituzionali del Gruppo Pd al Senato, edito da il Mulino.

“Strategia comune e investimenti senza precedenti sono la condizione perché l’Ue eviti un futuro da spettatore. Il governo Meloni, anche in questo campo, -aggiunge Ascani- mostra assenza di visione e coraggio: il ddl sull’intelligenza artificiale è una gigantesca occasione mancata, un provvedimento a invarianza finanziaria, che non mette risorse e anzi complica la gestione di questa innovazione”. Gli autori nel corso dell’iniziativa hanno evidenziato le motivazioni che hanno spinto alla pubblicazione del volume.