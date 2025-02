Ia: Ascani, ‘Ue vuole essere protagonista, governo non stia alla finestra’

agenzia

Roma, 12 feb. “Ieri a Parigi l’Europa ha deciso di essere protagonista nella partita dell’intelligenza artificiale definendo un piano che mobilita 200 miliardi tra fondi pubblici e privati e fissando come punti irrinunciabili del proprio progetto eticità e inclusività. Un’Unione che ha imposto con fermezza la propria idea di futuro rispettosa di diritti e libertà, diversa da quella propria delle big tech americane o cinesi”. Così Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata dem.