Ia: Bernini, ‘strumento al centro del quale c’è sempre intelligenza umana’

Siracusa, 25 set. “L’intelligenza artificiale non è un soggetto ma è uno strumento al centro del quale c’è sempre la persona e l’intelligenza umana. Noi dobbiamo iniziare a ragionare in maniera algoritmica, dobbiamo imparare a fare training per ottenere i nostri obiettivi, perché a monte dell’Ia ci sarà sempre una intelligenza umana”. Lo ha detto la ministra per la Ricerca e l’Università Annamaria Bernini, intervenendo in videocollegamento dall’Uzbekistan a un incontro sulla intelligenza artificiale nell’ambito del G7 di Siracusa.