Ia: bozza ddl, in professioni intellettuali uso solo a supporto

Roma, 9 apr. “L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è consentito esclusivamente per esercitare attività strumentali e di supporto all’attività professionale richiesta e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera”. E’ quanto si legge in una bozza del ddl sull’Intelligenza artificiale a cui lavora il governo. Inoltre, “per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo”.