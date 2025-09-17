IA: De Priamo (FdI), ‘rivoluzione che va governata e non subita’

agenzia

Roma, 17 set.-“Oggi approviamo un provvedimento di valore strategico. L’intelligenza artificiale rappresenta un cambiamento epocale, la rivoluzione industriale del nostro tempo. Questa rivoluzione va però governata e non subita. L’Ia deve essere al servizio dell’intelligenza umana e non il contrario. Con questo ddl diamo attenzione alla crescita, agli investimenti, alla sicurezza, alla protezione degli utenti. Non era facile mettere in campo regole che rafforzassero la normativa europea, senza appesantirla troppo. Ci siamo riusciti”. Così intervenendo in aula il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea De Priamo.