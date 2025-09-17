IA: Gelmini, ‘garantire libertà espressione, basta anonimato web’

agenzia

Roma, 17 set.-“Innovazione, rispetto della dignità umana, sicurezza sul web. Sono queste le parole-chiave del provvedimento, con cui il Parlamento punta non solo ad adeguarsi al Regolamento europeo “Ai act”, ma anche a sfruttare al massimo le potenzialità e ridurre al minimo i rischi dell’Intelligenza artificiale. Una tecnologia in continua evoluzione, di fronte alla quale la normativa deve adeguarsi. Alla luce delle recenti inchieste sui siti sessisti, registro con soddisfazione la delega al Governo per l’estensione alle piattaforme web della responsabilità civile e penale degli utenti che diffondono contenuti illegali”. Così Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati, intervenendo in Aula al Senato.