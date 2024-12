Ia: Mattarella, ‘non può essere monopolio privato, deve diventare bene comune’

agenzia

Roma, 13 dic. “Lo sviluppo dell’Intelligenza artificiale pone sfide nuove anche su questo terreno. Per un’obiettiva visione del mondo occorre sapere che essa non basta a sé stessa e non è neutrale. Fondamentale è un suo sviluppo inclusivo, di cui possano beneficiare tutti i popoli. Le scoperte e gli sviluppi in questo ambito non possono essere monopolio privato. La loro governance non può essere affidata soltanto al mercato o al potere di pochi. È necessario che le istituzioni sappiano farne un ‘bene comune’, incanalandone le potenzialità in modo coerente con i progetti di vita collettiva e di relazione”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando il Corpo diplomatico per gli auguri di fine anno.

