Ia: Mattarella, ‘può essere alleata per lavoro più degno’

Torino, 16 mag. In un tempo in cui la transizione digitale ridisegna il mercato del lavoro e il tessuto stesso delle nostre società” il Centro internazionale di formazione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro di Torino ” può fungere da laboratorio d’eccellenza per accompagnare lo sviluppo delle competenze necessarie, anticipando e guidando i cambiamenti in corso con discernimento etico e con senso di responsabilità. Formazione e sviluppo tecnologico sono sempre più temi fra loro collegati, a cominciare dalle sfide dell’intelligenza artificiale”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, inaugurando a Torino l’Anno accademico della struttura.