Ia: Meloni a Musk, ‘governarla nel modo giusto, scegliamo chi vogliamo essere’

New York, 24 set. “Man mano che sviluppiamo l’intelligenza artificiale, cerchiamo di governarne i rischi perché non intendiamo barattare la nostra libertà in cambio di maggiori comodità. Bisogna governarla nel modo giusto, Elon, perché abbiamo gli strumenti per farlo, per scegliere chi vogliamo essere”. Così, diretta a Elon Musk, la premier Giorgia Meloni, ritirando il premio consegnatole dell’Atlantic Council a New York.