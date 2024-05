IA: Meloni, ‘al G7 piano d’azione per uso nel mondo del lavoro’

agenzia

Roma, 21 mag. “La presidenza italiana del G7 ha messo l’intelligenza artificiale tra le sue priorità. E al Vertice dei Leader in Puglia saremo onorati di ospitare, nella sessione ‘outreach’ dedicata a questo tema, Papa Francesco. È la prima volta nella storia che un Pontefice parteciperà ai lavori del Gruppo dei Sette e io sono convinta che la sua presenza darà un contributo decisivo alla definizione di un quadro regolatorio, etico e culturale all’intelligenza artificiale”. Così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio indirizzato al Summit di Seoul sull’intelligenza artificiale.