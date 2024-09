Ia: Meloni, ‘governance globale difficile ma assolutamente necessaria’

agenzia

New York, 24 set. Arrivare a dotarsi di una governance globale dell’Intelligenza artificiale “facile non è ma è assolutamente necessario”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un punto stampa a New York, a margine dei lavori dell’Unga.

“Rispetto al mio intervento qui di un anno fa, ho sentito molti leader, come il presidente indiano Modi, che parlano della necessità di una governance globale dell’IA e questo è frutto anche di un lungo lavoro che abbiamo fatto. E’ ovvio – ha ammesso – che non sarà facile mettere tutti d’accordo, è ovvio che sia una sfida estremamente complessa ma credo che tutti si rendano conto dell’impatto che questa tecnologia può avere sulle nostre società, indipendentemente da chi detiene le migliori tecnologie o da chi ha più dati da processare. L’IA – dal rischio di creare nuovi focolai di crisi, creando nuovi vantaggi competitivi, fino all’impatto sul mercato del lavoro e sulle democrazie – rischia di cambiare completamente le nostre società. A partire dall’Onu occorre continuare a lavorare e l’Italia ha fatto la sua parte”, ha rivendicato la premier.

