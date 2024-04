IA: Meloni, ‘grandi opportunità ma va governata, è tema G7 a guida Italia’

agenzia

Roma, 25 mar. “L’intelligenza artificiale è una grande occasione che nasconde grandi rischi”, e se da un lato occorre “sviluppare l’Ia, perché su questa tecnologia non possiamo rimanere indietro”, dall’altra è necessario, a “livello globale”, “evitare che, se non governata, l’intelligenza artificiale abbia degli impatti che possono essere anche molto pesanti sul nostro futuro”, ad esempio “nel mercato del lavoro”. Così la premier Giorgia Meloni, a Campobasso per la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Molise.