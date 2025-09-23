Ia: Ronzulli, ‘aiuta a salvare vite, non sostituisce medici’

agenzia

Roma, 23 set.-“L’Intelligenza artificiale è già realtà negli ospedali: anticipa diagnosi, personalizza terapie e riduce i ricoveri. Nel tumore al polmone algoritmi avanzati individuano noduli maligni con una precisione del 94 per cento, salvando vite e facendo risparmiare migliaia di euro. Lo stesso vale per malattie croniche come il diabete, dove il monitoraggio remoto previene complicanze e abbatte i ricoveri. Ma l’IA non deve mai sostituire il medico: deve affiancarlo, supportarlo, senza perdere il valore umano della cura”. Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo al Policy & business forum di Urania Tv.