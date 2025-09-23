Ia: Ronzulli, ‘con nuova legge contro deep fake carcere fino a 5 anni’

agenzia

Roma, 23 set.-“Vedere la propria immagine distorta, replicata su migliaia di siti, ti toglie il sonno. Io e altre colleghe lo abbiamo provato, ma tante donne lo subiscono nel silenzio delle mura domestiche. L’intelligenza artificiale può salvare vite, ma può anche diventare strumento di violenza e ricatto psicologico. I cosiddetti leoni da tastiera, protetti dall’anonimato, usano volti, voci e immagini manipolate per umiliare e intimidire”. Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo al Policy & business forum di Urania Tv.