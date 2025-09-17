IA: Ronzulli, ‘eccesso regole Ue non freni competitività’

agenzia

Roma, 17 set.-“Questo testo rafforza la tutela dei dati personali, il nuovo petrolio della nostra epoca, la trasparenza degli algoritmi, la sicurezza nazionale. È una cornice chiara fondata sulla centralità della persona, sui principi della nostra Costituzione. Con questo provvedimento l’Italia si dà una cornice legislativa importante, un segnale di serietà e responsabilità”. Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo in Aula in dichiarazione di voto sul ddl di delega al governo sull’Intelligenza artificiale.