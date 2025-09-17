Ia: Ronzulli, ‘Italia scrive sua costituzione digitale, deep fake ora è reato’

agenzia

Roma, 17 set.-“L’intelligenza artificiale non è neutrale, può salvare vite o minacciare libertà, può creare lavoro o esclusione, può rafforzare la democrazia o destabilizzarla. Con questa legge stiamo scrivendo la Costituzione digitale dell’Italia. Scegliamo di guidare il cambiamento, di arginare gli abusi e moltiplicare i benefici”. Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo in Aula in dichiarazione di voto sul ddl di delega al governo sull’intelligenza artificiale.

“In sanità, un medico può, grazie all’Ia, leggere una risonanza magnetica in pochi secondi, individuare un tumore in fase precoce, personalizzare una terapia in base al profilo genetico del paziente. Nella ricerca scientifica – prosegue – con questa legge promuoviamo sperimentazioni sicure, apertura dei dati, collaborazione tra università, imprese e istituzioni. Nella scuola, l’intelligenza artificiale può personalizzare percorsi didattici, aiutare gli insegnanti a individuare difficoltà, ma nessun algoritmo potrà mai sostituire la guida, l’empatia, l’umanità di un docente. La tecnologia deve restare un supporto e non un surrogato”.