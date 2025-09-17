Ia: Sisler (FdI), ‘svolta fondamentale per futuro del Paese’

agenzia

Roma, 17 set.-“Dopo l’approvazione in via definitiva da parte del Senato, il ddl ntelligenza artificiale è legge e segna una svolta fondamentale per il futuro del Paese. Grazie al lavoro del sottosegretario Alessio Butti e del Governo Meloni, l’Italia si dota di una cornice chiara per sviluppare e utilizzare l’Ia in modo sicuro e al servizio dei cittadini”. Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Sandro Sisler, vicepresidente della commissione Giustizia del Senato della Repubblica.