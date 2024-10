Ia: Tassinari (Fi), ‘con metaverso strumento straordinario per favorire inclusività’

agenzia

Roma, 2 ott. “Quello di cui parliamo oggi è un progetto molto importante, perché aiuta le persone sotto il profilo dell’inclusività e dell’accessibilità, che possono e devono essere migliorate attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, come il metaverso e l’intelligenza artificiale. Già l’Europa nel 2022 ha approvato le normative sull’accessibilità e dal maggio del 2025 anche tutti gli strumenti informatici dovranno assecondare questi principi per fare la possibilità a tutte le persone di accedere ai servizi”. Lo ha detto Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e capogruppo azzurro in Commissione Cultura, intervenendo al Convegno “L’inclusività della realtà virtuale del Metaverso”, il primo progetto sociale che coniuga i valori positivi della transizione digitale’, promosso da Forza Italia e Arcoverso Project Manager, in corso alla Sala del Refettorio della Camera dei Deputati.