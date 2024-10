Ia: venerdì in Senato giornata promossa da De poli, chiude sottosegretario Barachini

agenzia

Roma, 16 ott. Venerdì 18 ottobre, su iniziativa del senatore questore Antonio De Poli, il Senato apre le porte al Digitalmeet, festival dedicato all’alfabetizzazione digitale. Saranno due gli appuntamenti: al mattino, alle ore 12, in Sala Caduti di Nassirya, si svolgerà una conferenza stampa durante la quale verrà presentata una ricerca, realizzata da InfoCamere e università di Padova, sugli assetti proprietari delle imprese digitali in Italia e sulla demografia imprenditoriale in questo settore.

Alla conferenza parteciperanno, fra gli altri, oltre al questore De Poli, il founder di Digitalmeet Gianni Potti; Paolo Gubitta (Università di Padova) e Paolo Ghessi (Unioncamere). Nel pomeriggio, alle ore 15, in Sala Zuccari, a Palazzo Giustiniani, si svolgerà il convegno dal titolo “L’etica dell’intelligenza artificiale” durante il quale interverranno il Senatore De Poli, Gianni Potti (founder Digitalmeet), Riccardo Schvarcz (presidente Ordine ingegneri Padova); Gianni Dal Pozzo (Alumni); Marco Soffientini (esperto di diritto nuove tecnologie) e Alessandro Sperduti (Università di Padova).