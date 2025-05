Iaccarino (Enel), Sud ruolo cruciale in transizione energetica

agenzia

'Infrastrutture per andare verso sistema più sostenibile'

NAPOLI, 09 MAG – “Le infrastrutture energetiche sono fondamentali per la transizione verso un sistema più sostenibile, efficiente e resiliente e il Mezzogiorno può giocare un ruolo cruciale in questa trasformazione. La nostra partecipazione qui oggi conferma l’interesse che il Sud riveste per il Gruppo Enel promuovendo uno sviluppo competitivo e inclusivo delle reti, cuore pulsante della crescita dell’intero Paese”. Lo afferma Fabrizio Iaccarino, responsabile Enel Affari Istituzionali Italia, intervenuto al convegno ‘Sud chiama Europa’. “Grazie al Pnrr che alloca risorse strategiche a progetti energetici innovativi e agli investimenti in energie rinnovabili, reti digitali e mobilità elettrica – aggiunge – ci impegniamo a sostenere il Sud Italia in un cammino che genera valore industriale, ambientale e sociale”. Iaccarino ha portato l’esempio della Sicilia dove “3SUN, Gigafactory fotovoltaica più avanzata d’Europa, non rappresenta solo un elemento chiave per la sicurezza energetica nazionale, ma è anche un punto di riferimento per lo sviluppo di nuove filiere tecnologiche e la creazione di competenze occupazionali locali. Investire nel Mezzogiorno significa gettare le basi per l’indipendenza energetica del futuro, garantendo una crescita sostenibile e competitiva per le prossime generazioni”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA