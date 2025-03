Iata critica Heathrow, ‘chiaro fallimento su prevenzione’

agenzia

Walsh, 'ancora una volta abbandonati passeggeri e vettori'

LONDRA, 21 MAR – I vertici della Iata hanno severamente criticato i responsabili dell’aeroporto londinese di Heathrow per la mancata prevenzione del blackout causato da un incendio divampato in una vicina sottostazione elettrica. Il direttore generale dell’ente internazionale dell’aviazione civile, Willie Walsh, ha evocato su X “un chiaro fallimento nella pianificazione” della sicurezza degli impianti. “Heathrow ancora una volta ha lasciato a terra passeggeri e compagnie aeree”, ha rincarato la dose Walsh. Anche esperti britannici mettono in discussione oggi la quasi totale dipendenza elettrica dello scalo da una sola centrale.

