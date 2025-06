Identificate 47 vittime dell’incidente aereo in India

agenzia

Consegnati ai familiari 24 corpi, oggi i funerali a Ahmedabad

ROMA, 15 GIU – Tre giorni dopo lo schianto di un aereo Air India diretto a Londra da Ahmedabad, le autorità indiane hanno detto di avere identificato tramite test del Dna solo 47 vittime delle quasi 300 stimate, e solo 24 corpi sono stati consegnati alle rispettive famiglie. Nella capitale del Gujarat si sono tenuti oggi riti funebri indù, mentre i congiunti dei morti non ancora identificati lamentano scarsa assistenza da parte delle autorità. Molti dei corpi delle vittime sono carbonizzati e le autorità stanno eseguendo test del Dna sui resti per stabilire l’identità delle vittime della tragedia. Lo riporta l’agenzia indiana Pti citando un funzionario. Tutte le 242 persone, tra passeggeri e membri dell’equipaggio, a bordo del Boeing 787-8 (AI171) sono decedute, tranne un sopravvissuto. Almeno altre 29 persone, tra cui cinque studenti, sono rimasti uccisi a terra sul luogo dell’impatto, il campus di una facoltà di medicina a Meghaninagar. Due indagini separate cercheranno di individuare le cause dell’incidente, una del governo e una delle autorità aeronautiche. Al centro, l’esame della scatola nera del Boeing 787-8 Dreamliner di Air India, recuperata venerdì.

