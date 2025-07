Idf, 54 mila richiami entro luglio, pure a ultraortodossi

agenzia

Misure per evitare la diserzione

TEL AVIV, 06 LUG – L’Idf prevede di inviare 54 mila ordini di leva obbligatoria entro la fine di luglio, con un piano rafforzato per l’applicazione della legge che riguarda anche gli ultraortodossi. I provvedimenti riguarderanno tutti i cittadini soggetti all’obbligo di leva, dai 16 ai 26 anni. Secondo fonti militari, chi non risponderà a tre convocazioni sarà classificato come disertore già dopo 12 giorni dal terzo avviso. L’Idf ha chiarito che l’applicazione della norma riguarderà tutte le fasce della popolazione, non solo gli haredim. Nel quadro delle nuove misure, saranno istituiti posti di blocco e punti di controllo nelle principali arterie stradali, all’ingresso di aree popolate, per intercettare i disertori. L’obiettivo dell’esercito è arruolare immediatamente gli individui fermati.

