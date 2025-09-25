Idf, 700.000 palestinesi fuggiti da Gaza City verso sud

agenzia

L'esercito intensifica l'offensiva aerea e di terra

GERUSALEMME, 25 SET – L’esercito israeliano ha dichiarato che 700.000 palestinesi sono fuggiti da Gaza City verso il sud della Striscia dalla fine di agosto, mentre l’esercito intensifica l’offensiva aerea e di terra sul centro urbano. Interpellato dall’Afp, l’esercito ha dichiarato che “700.000 palestinesi sono stati evacuati” da Gaza City verso il sud dell’enclave. L’agenzia umanitaria delle Nazioni Unite, Ocha, ha dichiarato che da metà agosto sono stati registrati 388.400 movimenti di sfollamento, la maggior parte dei quali da Gaza City.

