TEL AVIV, 15 GIU – Il comando del fronte interno dell’Idf ha avvisato la popolazione che è possibile uscire dai rifugi. In precedenza le sirene d’allarme hanno suonato in buona parte di Israele per il lancio di missili balistici dall’Iran. I sistemi di difesa hanno intercettato i vettori, ma al momento non è ancora chiara la percentuale di intercettazioni.

