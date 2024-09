Idf, ‘almeno 10 comandanti di Hezbollah uccisi con Aqil’

agenzia

'Erano tra gli artefici di un piano per occupare la Galilea'

TEL AVIV, 20 SET – Il portavoce dell’esercito israeliano ha dichiarato in conferenza stampa che almeno 10 comandanti di Hezbollah sono stati uccisi con Ibrahim Aqil oggi a Beirut. “Aqil e in comandanti eliminati erano tra gli artefici del piano per l’occupazione della Galilea: Hezbollah prevedeva di razziare il territorio israeliano, occupare gli insediamenti del nord, e assassinare innocenti”, ha detto Daniel Hagari.

