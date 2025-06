Idf, avviata l’espansione dell’offensiva di terra a Gaza

agenzia

Decine di obiettivi colpiti anche dall'Aeronautica

ROMA, 02 GIU – L’Idf ha annunciato l’espansione dell’offensiva terrestre a Gaza. Lo riportano i media israeliani. Ieri il capo di stato maggiore, il tenente generale Eyal Zamir, aveva ordinato all’esercito di operare in nuove aree della Striscia. “Ieri le truppe hanno ampliato le manovre terrestri, eliminato terroristi e distrutto numerosi depositi di armi e infrastrutture terroristiche, anche sotterranee”, si legge in una nota delle forze armate. Inoltre, si aggiunge, l’Aeronautica Militare ha colpito decine di obiettivi in ;;tutta Gaza, tra cui cellule terroristiche, edifici utilizzati da gruppi terroristici, tunnel, depositi di armi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA