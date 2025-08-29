Idf, basta pause umanitarie, Gaza City zona di guerra

agenzia

'Da oggi costituisce una pericolosa zona di combattimento'

ROMA, 29 AGO – “In conformità con la valutazione della situazione e le direttive del livello politico, a partire da oggi, alle ore 10:00, la pausa tattica locale delle attività militari ( per la distribuzione degli aiuti) non si applicherà all’area di Gaza City, che costituisce una pericolosa zona di combattimento”: lo hanno annunciato le Forze di difesa israeliane in un messaggio su Telegram. “L’Idf continuerà a sostenere gli sforzi umanitari, parallelamente alle manovre e alle operazioni offensive in corso contro le organizzazioni terroristiche nella Striscia di Gaza, al fine di proteggere lo Stato di Israele”, aggiunge la nota.

