‘Idf chiarisce, azioni in vaste aree, non conquista Gaza’

agenzia

Media, 'escluse le zone dove potrebbero esserci gli ostaggi'

TEL AVIV, 05 MAG – “Il piano approvato dal gabinetto di sicurezza per l’espansione dell’operazione a Gaza è ampio ma comunque limitato: non prevede operazioni nelle zone dove si sospetta la presenza di ostaggi. L’Idf passerà da incursioni temporanee alla conquista di aree (ma non dell’intera Striscia), con operazioni di bonifica e attività intensiva nei tunnel”. Lo hanno precisato alti ufficiali dell’Idf a Ynet in seguito alla tensione che si è creata in Israele sia nell’opinione pubblica che tra le famiglie degli ostaggi, spiegando che è importante capire con esattezza che cosa è stato approvato e che cosa no dal gabinetto.

