Idf chiede a civili libanesi di evacuare 35 villaggi a sud

agenzia

'Dirigersi a nord del fiume Awli, vietato andare a sud'

ROMA, 04 OTT – L’Esercito israeliano (Idf) ha chiesto ai residenti di 35 villaggi nel sud del Libano di “evacuare immediatamente” le loro case: lo scrive su X il portavoce in lingua araba dell’Idf, il colonnello Avichay Adraee, sottolineando che “è vietato spostarsi verso sud”. “Le Forze di Difesa non hanno intenzione di farvi del male, quindi per la vostra sicurezza dovete evacuare immediatamente le vostre case e dirigervi a nord del fiume Awli. Salvate le vostre vite”, si legge nel messaggio. Mercoledì l’Idf aveva chiesto ai civili libanesi di evacuare una ventina di villaggi nel Libano meridionale.

