Idf chiede a popolazione altri quartieri Rafah di evacuare

agenzia

Mentre si intensificano i combattimenti nella città

(V. anche ‘Idf, ‘residenti Beit Lahia e Jabalya…’ delle 08.31) (ANSA) – ROMA, 11 MAG – L’esercito israeliano ha chiesto alla popolazione di altri quartieri della città di Rafah di evacuare le loro abitazioni, utilizzando anche volantini in arabo, mentre si intensificano i combattimenti nella città più a sud della Striscia di Gaza. Il portavoce in arabo dell’Idf, Avitai Adraee, ha diffuso una lista di nuove zone da evacuare in aggiunta e diverse da quelle orientali indicate la scorsa settimana. Le nuova zone da evacuare riguardano i campi di Shaboura e i quartieri di Geneina e Khirbat al-Adas.

