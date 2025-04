Idf, ‘ci prepariamo ad ampliare l’offensiva a Gaza’

agenzia

Se i negoziati sul rilascio degli ostaggi continuano ad arenarsi

ROMA, 26 APR – Le forze armate israeliane (Idf) hanno annunciato che si stanno preparando ad ampliare significativamente la loro offensiva contro Hamas nella Striscia di Gaza se le trattative per il rilascio degli ostaggi con il gruppo terroristico continueranno a arenarsi. Lo riporta The Times of Israel. Secondo l’Idf, l’intensificazione dell’offensiva vedrà l’esercito richiamare un gran numero di riservisti e operare in nuove aree di Gaza. Dal 18 marzo scorso, quando Israele ha ripreso l’offensiva contro Hamas, l’Idf hanno reso noto di aver colpito oltre 1.800 obiettivi a Gaza. Nelle ultime 48 ore, ne sono stati colpiti 120.

