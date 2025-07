Idf, colpiti veicoli militari siriani nella zona di Suwayda

agenzia

Netanyahu ha ordinato gli attacchi in difesa dei drusi

ROMA, 15 LUG – L’esercito israeliano (Idf) ha colpito oggi veicoli militari del governo siriano nella zona di Suwayda, nel sud del Paese, seguendo direttive politiche: lo afferma l’Idf su Telegram, confermando indiscrezioni riportate in precedenza dai media locali. “Questo fa seguito all’identificazione, avvenuta ieri sera (lunedì), di convogli del regime siriano, tra cui veicoli trasporto truppe blindati e carri armati, in movimento verso la zona di Suwayda, nella Siria meridionale – si legge in un comunicato stampa -. Successivamente, l’Idf ha colpito diversi veicoli corazzati da combattimento, tra cui carri armati, veicoli trasporto truppe blindati e MLRS (lanciarazzi multipli, ndr), nonché strade di accesso, al fine di ostacolare l’arrivo dei convogli nella zona”. Poco prima il premier israeliano Netanyahu aveva ordinato a Idf raid in Siria a difesa dei drusi.

