Idf, ‘colpito a Gaza City grattacielo utilizzato da Hamas’

agenzia

'Misure precauzionali per evitare danni ai civili'

GERUSALEMME, 05 SET – L’esercito israeliano ha annunciato di aver colpito a Gaza City un grattacielo che, a suo dire, era utilizzato da Hamas, dopo che Israele aveva dichiarato di prepararsi a conquistare la città. “All’interno dell’edificio, Hamas ha installato infrastrutture utilizzate per preparare e condurre attacchi contro le truppe dell’esercito israeliano nella zona”, si legge nel comunicato dell’esercito. “Prima dell’attacco, sono state adottate misure precauzionali per limitare i danni ai civili”, ha aggiunto. Poco prima l’Idf aveva annunciato che “nei prossimi giorni” sarebbero stati presi di mira i grattacieli di Gaza City.

