Idf, colpito un grattacielo a Gaza City, usato da Hamas

agenzia

La torre Al-Ruya di cui aveva ordinato l'evacuazione

ROMA, 07 SET – L’Idf ha annunciato di aver colpito il grattacielo Al-Ruya a Gaza City, del quale aveva ordinato l’evacuazione. “Colpito un grattacielo utilizzato dall’organizzazione terroristica Hamas nella zona di Gaza City”, ha scritto su X l’Idf pubblicando una mappa che indica la torre. “I terroristi hanno installato apparecchiature di raccolta dati e posizionato punti di osservazione nell’edificio per monitorare la posizione delle truppe israeliane nella zona. I terroristi di Hamas hanno anche piazzato numerosi ordigni esplosivi nei pressi dell’edificio. Prima dell’attacco, sono state adottate misure per ridurre al minimo i danni ai civili”.

