Idf consentirà lanci di cibo su Gaza,’ma non c’è carestia’

agenzia

'La situazione continua a essere difficile e impegnativa'

ROMA, 25 LUG – L’Idf afferma che consentirà ai Paesi stranieri lanci di cibo su Gaza, ma insiste sul fatto che non c’è carestia nella Striscia. Lo riporta Haaretz. Il coordinatore israeliano delle attività governative nei territori, riporta il Times of Israel, ritiene che la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza “continua a essere difficile e impegnativa”, ma non si registra una carestia diffusa, contrariamente a quanto afferma Hamas.

