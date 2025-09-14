agenzia
Idf diffonde terzo avviso di evacuazione a Gaza City oggi
Annunciando un nuovo attacco a una torre
TEL AVIV, 14 SET – L’Idf ha diffuso sui social un nuovo avviso di evacuazione a Gaza City, il terzo da questa mattina, che riguarda l’area portuale annunciando un attacco a un altro grattacielo in via Mustafa Hafez. “A chiunque non abbia ancora evacuato l’area: l’Idf attaccherà presto l’edificio a causa della presenza di infrastrutture terroristiche di Hamas al suo interno o nelle sue vicinanze. Per la vostra sicurezza, dovete evacuare immediatamente a sud, nella zona umanitaria di Al-Mawasi”, si legge nel messaggio.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA