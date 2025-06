Idf, distrutto sito per l’uranio arricchito a Isfahan

agenzia

Finora attaccati più di 400 obiettivi in Iran

TEL AVIV, 14 GIU – L’Idf ha fatto sapere di aver attaccato finora più di 400 obiettivi in ;;Iran e di aver preso di mira i siti nucleari di Natanz e Isfahan, dove è stata distrutta un’infrastruttura per l’uranio arricchito: tuttavia, Israele chiarisce di non aver colpito l’impianto di Fordow. Il capo di stato maggiore e il comandante dell’Aeronautica militare hanno inoltre osservato che i caccia dell’Aeronautica continueranno a operare per attaccare obiettivi a Teheran.

