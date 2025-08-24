agenzia
Idf, in periferia Gaza City per preparare offensiva
'Inizierà nelle prossime settimane'
ROMA, 24 AGO – L’Idf afferma di aver avviato operazioni militari alla periferia di Gaza City “in vista di una grande offensiva per conquistare l’intera città”. Lo riferiscono i media di Tel Aviv. “Decine di migliaia di riservisti dovrebbero presentarsi in servizio il 2 settembre per l’offensiva, che probabilmente inizierà nelle prossime settimane”, si sottolinea.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA