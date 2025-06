Idf, indagine in corso su spari vicino a sito aiuti a Gaza

agenzia

'Scopriremo la verità'

GERUSALEMME, 03 GIU – L’esercito israeliano ha dichiarato che sta svolgendo una indagine su un incidente avvenuto oggi in cui le sue forze hanno sparato “colpi di avvertimento” contro la popolazione di Gaza nei pressi di un centro di assistenza, uccidendo 27 persone secondo la Croce Rossa. “Stamattina, le forze (israeliane) hanno sparato colpi di avvertimento a circa mezzo chilometro dall’area di distribuzione degli aiuti, verso i sospetti che si stavano avvicinando in modo da mettere a repentaglio l’incolumità dei soldati. L’incidente è oggetto di indagine e anche in questo caso scopriremo la verità”, ha dichiarato il portavoce dell’esercito.

