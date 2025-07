Idf, indagini sui report dell’attacco alla chiesa a Gaza

agenzia

Rammarico per eventuali danni, impegnati a tutela siti religiosi

ROMA, 17 LUG – L’esercito israeliano afferma di essere “a conoscenza delle segnalazioni relative ai danni causati alla chiesa della Sacra Famiglia a Gaza City e alle vittime” e fa sapere che “le circostanze dell’incidente sono in fase di revisione”. Lo riporta il Times of Israel. “L’Idf compie ogni sforzo per mitigare i danni ai civili, compresi i siti religiosi, e si rammarica per qualsiasi danno causato”, aggiunge in una nota, senza confermare di aver effettuato l’attacco. “Israele non prende mai di mira chiese o siti religiosi e si rammarica di qualsiasi danno a un sito religioso o a civili non coinvolti”, ha aggiunto il Ministero degli Esteri.

