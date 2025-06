Idf, ‘Iran ha materiale per 15 bombe nucleari’

agenzia

Israele avverte che l'attacco non durerà un solo giorno

WASHINGTON, 12 GIU – L’attacco di Israele contro l’Iran “non durerà un solo giorno”. Lo hanno riferito fonti israeliane alla Cnn. “Gli aerei dell’Aeronautica hanno avviato una serie di attacchi in tutto l’Iran”, ha dichiarato l’Idf. “Siamo in pieno dialogo con gli americani e in buona cooperazione con loro. Stiamo attaccando ora a causa dell’accelerazione del programma nucleare iraniano negli ultimi mesi: sono a pochi giorni, se prenderanno una decisione, dall’avere abbastanza materiale fissile per 15 bombe nucleari. Negli ultimi mesi, gli iraniani hanno condotto test segreti per assemblare armi nucleari. Gli iraniani hanno migliaia di missili balistici e hanno in programma di triplicarli nel prossimo anno: questa è già una minaccia esistenziale per Israele”.

