Idf, ‘la popolazione ora può uscire dai rifugi’

agenzia

'Abbassato il livello di allarme dopo nuovi raid iraniani'

ROMA, 14 GIU – L’Idf ha annunciato che ha abbassato il livello di allarme dopo aver intercettato una nuova ondata di attacchi missilistici iraniani contro Israele. “Ora è consentito lasciare gli spazi protetti in tutte le aree del Paese ma non allontanarsi”, ha dichiarato il Comando del Fronte Interno. Non ci sono ancora segnalazioni di feriti.

