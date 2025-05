Idf, le forze di terra hanno iniziato l’offensiva a Gaza

agenzia

TEL AVIV, 18 MAG – Le forze di terra dell’Idf hanno iniziato le l’operazione ‘Carri di Gedeone’ in diverse aree della Striscia di Gaza. Lo riferisce l’esercito israeliano. Il portavoce dell’Idf ha dichiarato che la scorsa settimana l’aeronautica militare ha lanciato un attacco di apertura dell’operazione Carri di Gedeone, durante il quale ha colpito più di 670 obiettivi di Hamas per interrompere i preparativi al combattimento e con l’obiettivo di supportare le operazioni di terra. Tra gli obiettivi attaccati c’erano depositi di armi, terroristi, una tratta sotterranea e siti di lancio di missili anticarro. Le truppe hanno eliminato decine di terroristi e sono ora dispiegate in punti chiave dentro la Striscia.

