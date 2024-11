Idf, ‘missile su centro Israele, 5 feriti tra cui uno grave’

agenzia

Sirene di allarme anche a Tel Aviv dopo alcuni giorni di pausa

TEL AVIV, 18 NOV – Gli allarmi nel centro di Israele e a Tel Aviv sono scattati per il lancio di un missile dal Libano, ha riferito l’Idf. Cinque persone sono rimaste ferite tra cui una donna in modo grave. Un autobus, fortunatamente senza passeggeri, è stato danneggiato. Un incendio è scoppiato nella zona di Ramat Gan. Le sirene d’allarme hanno suonato nel centro di Tel Aviv dopo alcuni giorni di relativa calma. Si sono udite alcune esplosioni. In precedenza, un raid israeliano non preannunciato ha colpito la zona del Parlamento e dell’ufficio del primo ministro a Beirut.

